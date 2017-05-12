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Рубрика: Новости Мариуполя
12-05-2017, 16:11
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Ляшко: «Требую, чтобы Киев выделил госгарантии на реконструкцию железнодорожного перехода Камыш-Заря»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что Кабинет министров должен выделить госгарантии на реконструкцию железнодорожного перехода Камыш-Заря под Мариуполем.

Нардеп будет добиваться этого в столице.

«Мы сейчас добиваемся, чтобы правительство выделило государственные гарантии на реконструкцию железнодорожного перехода Камыш-Заря для того, чтобы увеличить пропускные способности не только для грузовых перевозок, но и для пассажирских перевозок», - сказал Ляшко журналистам после поездки в Мариуполь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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