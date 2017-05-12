В Бахмуте торжественно подняли флаг ЕС

Сегодня, 12 мая, в Бахмуте Донецкой области по случаю принятия Советом Европейского Союза безвизового режима для Украины на площади перед городским советом торжественно подняли флаг ЕС, сообщает пресс-служба ВГА.

«Безвизовый режим для Украины – это не только снятие границ и ограничений на передвижение. Это, в первую очередь, признание нашей страны членом европейской семьи. Это подтверждение нашей успешности на пути евроинтеграции», – отметила секретарь Бахмутского городского совета Светлана Кищенко.