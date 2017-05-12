На Донетчине две машины столкнулись и загорелись: погибли оба водителя и пассажир

Сегодня на 400 км трассы «Знаменка-Луганск-Изварино» произошло смертельное ДТП: два автомобиля столкнулись, после чего загорелись.

«По предварительным данным, в 15.30 водитель автомобиля «Шевролет Авео» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где во встречном направлении двигался автомобиль «ВАЗ-22110», который, пытаясь избежать ДТП, выехал на обочину, где и произошло столкновение. От удара автомобили загорелись», - сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Возгорание транспорта потушили, однако никого спасти не удалось. В результате погибли оба водителя и женщина-пассажир.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Проводится следствие.