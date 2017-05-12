В Мариуполе на взятке попался сотрудник Управления социальной защиты населения

Сегодня, 12 мая, в Мариуполе «на горячем» задержали сотрудника Управления социальной защиты населения Кальмиусского района. Задокументирован факт получения 3600 гривен взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, у сотрудника ведомства действовали определенные таксы: 500 гривен – за оформление справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и 700 гривен – за акты обследования материально-бытовых условий семьи.

Данные по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).