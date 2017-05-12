Мариупольский СРЗ выполнил масштабный заказ для металлургов

На Азовском судоремонтном заводе выполнили масштабный заказ для металлургов. Здесь изготовили 17-кубовый грейфер – один из самых больших, универсальный, двухчелюстной и четырехканатный.

Заказчик грейфера – меткомбинат «Азовсталь», стратегический партнер АСРЗ.

Грейфер уже прошел технические испытания и готов к отправке. Осталось только окрашивание и маркировка – и на следующей неделе огромный металлический ковш отправят заказчику.

Судоремонтники дают гарантию на эксплуатацию ковша и уверяют: если правильно его использовать, он прослужит долго.

Сотрудничает СРЗ и с комбинатом имени Ильича. В планах - производство металлоконструкций для насосной станции и других металлоконструкций.