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Рубрика: Новости Мариуполя
12-05-2017, 18:42
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Мариупольский СРЗ выполнил масштабный заказ для металлургов

На Азовском судоремонтном заводе выполнили масштабный заказ для металлургов. Здесь изготовили 17-кубовый грейфер – один из самых больших, универсальный, двухчелюстной и четырехканатный.

Заказчик грейфера – меткомбинат «Азовсталь», стратегический партнер АСРЗ.

Грейфер уже прошел технические испытания и готов к отправке. Осталось только окрашивание и маркировка – и на следующей неделе огромный металлический ковш отправят заказчику.

Судоремонтники дают гарантию на эксплуатацию ковша и уверяют: если правильно его использовать, он прослужит долго.

Сотрудничает СРЗ и с комбинатом имени Ильича. В планах - производство металлоконструкций для насосной станции и других металлоконструкций.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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