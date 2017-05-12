В Донецкой области представили нового военного прокурора сил АТО

Сегодня, 12 мая, в Краматорске побывал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, который представил коллективу нового военного прокурора сил АТО.

Итак, должность занял Олег Сенюк, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона страны. По словам Матиоса, он имеет достаточный опыт работы в военной прокуратуре регионального уровня, поэтому обеспечит эффективное взаимодействие со всеми ведомствами зоны АТО, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

После этого состоялось расширенное совещание представителей силовых ведомств Донецкой и Луганской областей - Антитеррористического центра, СБУ, Нацполиции, прокуратуры, ГСЧС. В совещании принял участие заместитель главы Нацполиции - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.