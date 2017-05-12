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Рубрика: Новости Мариуполя
12-05-2017, 19:27
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[Фото]

В Чермалыке ранена 58-летняя женщина

Сегодня около полудня в прифронтовом Чермалыке была ранена 58-летняя местная жительница. Ее крики услышал супруг и вызвал медиков.

«Сегодня в 12.10 женщина, работая на огороде по улице Состоятельной, получила огнестрельное пулевое ранение ноги. Дом потерпевшей расположен в 300 метрах от линии разграничения, а город отделяет от позиций боевиков только река и открытое поле», - отмечают в пресс-службе полиции Донетчины.

Пострадавшую госпитализировали в больницу Мариуполя.

Данный инцидент квалифицировали как теракт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»