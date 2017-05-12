В Украине вновь дорожает водка

В пределах территории Украины в ближайшее время вновь ожидается повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию примерно на 11%. Такое решение, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, явилось следствием увеличения налоговой нагрузки.

12 мая экспертом - генеральным директором ассоциации «Укрводка» Владимиром Остапюком были озвучены истинные причины очередного грядущего подорожания спиртных напитков в стране. Эксперт глубоко убеждён, что алкоголь, в принципе, не должен быть дешёвым, и его цена должна быть соразмерна доходам украинцев (видимо, эксперт решил, что у украинцев доходы существенно возросли).

Как считает Владимир Остапюк, на сегодня является экономически обоснованной необходимость (!) (даже не возможность, а именно – необходимость!) пересмотра минимальной розничной цены алкогольных напитков в сторону повышения.

Вот что он говорит: «По доступности – алкоголь не должен быть доступным. Цена алкоголя, конечно, должна быть соразмерна с доходами украинцев, но дешёвым и доступным алкоголь быть не должен».

Кроме того, эксперт пояснил: «Минимальная цена (на водочные изделия) корректируется на уровень новых ставок акцизного налога, который вырос в 2017 году на 20%, и увеличение стоимости сырья: спирта (вырос на 20%), стеклотары (подорожала на 11%). Если вы легальный производитель – вы вынуждены будете автоматически увеличить цены. Но если вы нелегальный производитель – вам этого делать, конечно, не нужно. Поэтому, чтобы поддержать легального производителя, правительство индексирует цены на уровень увеличения расходов».

Украинским Министерством экономического развития и торговли обнародован проект постановления Кабинета министров с внесением новых минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию.

Так, на ликёро-водочную продукцию запланировано увеличение розничных цен на 7,64-11,3%, на коньяк (бренди) – на 3,4-6,1%, ром и джин – на 3,5-4,6%, на вина с добавлением спирта, игристые и вермуты – на 1,7-1,8%.

К чему способна привести такая политика – давно известно. Всегда с повышением цен на алкогольные напитки параллельно начиналось процветание теневого рынка. Другого не дано. Ведь употреблять алкоголь в нашей стране никто не прекратит, даже если он будет производиться для элиты общества, то есть по заоблачным ценам.

Наш пьющий народ уже давно не брезгует и домашним самогоном, а в некоторых случаях даже предпочитая его государственной водке.

Вот только проблемы от этого в государстве будут также расти в геометрической прогрессии…