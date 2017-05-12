В Мариуполе наградили правоохранителей, которые задержали педофила

Сегодня днем во всех населенных пунктах Донецкой области прошел инструктаж сотрудников правоохранительных органов. Но в Мариуполе также собирались по приятному поводу - заместитель городского головы Ярослав Хотнянский передал благодарности от городского головы.

Всего отметили 6-х правоохранителей: сотрудников, раскрывших изнасилование несовершеннолетней в Левобережном районе, наряд патрульной полиции и следователя Кальмиусского отделения полиции за раскрытие имущественных преступлений «по горячим следам» 9 и 11 мая.

«Уважаемые коллеги! По поручению городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, от имени городского совета я прибыл с положительной миссией - отметить сотрудников и сказать всем вам спасибо за ту службу, которую вы несете в это нелегкое время. 19 апреля было совершено преступление в отношении ребенка. На следующий день полицейские задержали преступника. Хочу еще раз поблагодарить тех, кто причастен к его раскрытию», - отметил Ярослав Хотнянский.