В зоне АТО сегодня 22 обстрела и 1 раненый военный

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 12 мая, на Донбассе зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня.
Украинские позиции обстреливали из гранатометов, стрелкового оружия, минометов, артиллерии, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок, также работали снайперы.
На Приморском направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово, Чермалык, Марьинка и Красногоровка, на Донецком – Зайцево, Новоселовка Вторая, Невельское и Пески, на Луганском – Крымское, Новотошковское.
В результате боевых действий ранен военный.