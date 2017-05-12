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Рубрика: Новости Донбасса
12-05-2017, 21:02
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В зоне АТО сегодня 22 обстрела и 1 раненый военный

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 12 мая, на Донбассе зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из гранатометов, стрелкового оружия, минометов, артиллерии, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок, также работали снайперы.

На Приморском направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово, Чермалык, Марьинка и Красногоровка, на Донецком – Зайцево, Новоселовка Вторая, Невельское и Пески, на Луганском – Крымское, Новотошковское.

В результате боевых действий ранен военный.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»