Порошенко создал в Донецкой области еще одну военно-гражданскую администрацию

В Торецке (Дзержинске) Донецкой области создали военно-гражданскую администрацию. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

В тексте документа говорится: «Постановляю создать военно-гражданскую администрацию города Торецк Донецкой области. Руководителю АТЦ при СБУ, председателю Донецкой ОГА осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в ст. 1 этого Указа».

Указ вступает в силу в день опубликования.