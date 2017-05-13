vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1149 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
13-05-2017, 08:05
Просмотров: 312
Комментариев: 0

Порошенко создал в Донецкой области еще одну военно-гражданскую администрацию

В Торецке (Дзержинске) Донецкой области создали военно-гражданскую администрацию. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

В тексте документа говорится: «Постановляю создать военно-гражданскую администрацию города Торецк Донецкой области. Руководителю АТЦ при СБУ, председателю Донецкой ОГА осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в ст. 1 этого Указа».

Указ вступает в силу в день опубликования.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Бахмуте торжественно подняли флаг ЕС

По случаю принятия Советом Европейского Союза безвизового режима для Украины


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»