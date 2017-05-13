Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day) ежегодно отмечается во вторую субботу мая, а май считается месяцем справедливой торговли.

Этот День, проводимый под руководством Всемирной организации справедливой торговли (World Fair Trade Organization), позволяет примерно 350 коллективам производителей и организациям справедливой торговли из 70 стран заявить о своем участии в справедливой торговле.

Среди мероприятий, традиционно организуемых в этот день, — выставки, семинары, конференции, в которых принимают участие компании-производители из разных стран мира, пропагандирующие принципы справедливой торговли, которая должна соответствовать международным стандартам. Кроме того, эти мероприятия направлены на формирование отрицательного общественного отношения к рабскому труду и привлечение внимания людей на экологические условия производства товаров.

Справедливая торговля — это общественное движение, призванное отстаивать международные стандарты и общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров. Основное внимание уделяется товарам, экспортируемым из развивающихся стран в развитые.

Товарами справедливой торговли могут быть такие продукты питания, как чай, кофе, какао, бананы, а также предметы ремесленного производства и одежда. Главное — чтобы они были произведены без применения рабского и детского труда.

Например, темами в разные годы были слова: Справедливая торговля + Экология (призывающие производителей выпускать экологически чистую и безопасную продукцию), Торговля для людей: справедливая торговля — ваш мир (TRADE FOR PEOPLE — Fair Trade your world).

Яков Теплый

Церковь в этот день чествует Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Иисуса Христа. Только их Сын Божий сделал свидетелями своего Преображения.

С Якова (Иакова), т.е. с 30 апреля по старому стилю, на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. И до сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».

В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая.

Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именины:

Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков