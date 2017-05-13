Масштабная хакерская атака: WannaCry за полдня заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру

Вчера днем компьютеры по всему миру начал заражать вредоносный вирус WannaCry. Он шифрует информацию на компьютере и требует заплатить выкуп в размере 300 долларов биткоинами за разблокирование данных.

Одной из первых атаке подверглась Испания; там жертвами стали крупнейшая телекоммуникационная компания Telefоnica, газовая компания Gas Natural, Iberdrola, занимающаяся поставками электричества, банк Santander и филиал консалтинговой компании KPMG. В Великобритании хакеры атаковали компьютеры системы здравоохранения.

«По нашим данным, злоумышленники в основном ориентированы на Россию, Украину и Тайвань, но заражению вирусами также поддались больницы по всей Англии и испанская телекоммуникационная компания «Телефоника», - сообщил в Twitter один из специалистов по кибербезопасности из компании Avast Якуб Кроустек.

По его словам, сейчас заражено около 57 тысяч компьютеров. «На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 тыс. попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России», - добавляют в «Лаборатории Касперского».

Компания Intel составила онлайн-карту, которая показывает, в каких странах заражены компьютеры.

Специалисты настоятельно порекомендовали всем пользователям Windows полностью обновить свои системы с последними патчами.