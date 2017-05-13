На Донетчине автомобиль врезался в дерево: погибли водитель и пассажир

Вчера, 12 мая, около 18:00 в селе Шостаковка Александровского района произошло смертельное ДТП: 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево.

По информации пресс-службы областного главка полиции, в результате водитель и 47-летний пассажир скончались на месте аварии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Проводится следствие.