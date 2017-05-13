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Рубрика: Новости Украины и мира
13-05-2017, 09:20
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Гройсман пообещал, что пенсионный возраст в Украине повышать не будут

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о пенсионной реформе. По его словам, она не предусматривает повышение пенсионного возраста и отменяет налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

«Там не будет повышения пенсионного возраста. Там будет отмена налогообложения пенсий работающим пенсионерам. Там есть повышение пенсий для украинских пенсионеров», - отметил Гройсман.

При этом 5 млн. 620 тыс. украинских пенсионеров получат ежемесячную доплату от 200 до 1000 гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»