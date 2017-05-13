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Рубрика: Новости Донбасса
13-05-2017, 09:51
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ДНР: Докучаевск в результате обстрелов остался без газа

Сегодня утром подконтрольный ДНР Докучаевск попал под обстрел. В результате зафиксированы повреждения газопроводов, почти 300 жилых домов остались без газа.

«Сегодня, 13 мая, в 4:00 Докучаевск подвергся артобстрелу. Аварийно-диспетчерская служба зафиксировала многочисленные осколочные повреждения распределительных газопроводов по улицам Суворова, Садовая, Котовского. Также по улице Крепкого поврежден газопровод с возгоранием газа. Газоснабжение временно прекращено 281 абоненту частного сектора», - рассказали в пресс-службе «Донбассгаза».

Газоснабжение обещают восстановить в течение сегодняшнего дня.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»