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Рубрика: Новости Украины и мира
13-05-2017, 10:38
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Украинская сторона верифицировала несколько сотен заключенных из списка на обмен пленными

С 28 апреля по 12 мая в Украине проходила процедура верификации нескольких сотен человек из списка на обмен пленными, которые отказались перемещаться в подконтрольные ДНР-ЛНР районы Донбасса.

«Речь идет о нескольких сотнях человек, которые не желают перемещаться на территорию ОРДЛО», - отметила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Всего верификация прошла в 37 местах лишения свободы на территории 19-ти регионов Украины. «Работа проходила под координацией ОБСЕ, в группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители офиса Омбудсмена, СБУ, представители ОБСЕ, а также несколько женщин - матерей лиц, совершивших преступления», - добавила Олифер.

Вчера Кучме зачитали предварительный отчет. Стороны проверяли личности обвиненных в преступлениях против Украины, которые могут быть помилованы в рамках украинского законодательства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»