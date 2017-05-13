В зоне АТО ранено трое военнослужащих

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 54 нарушения режима прекращения огня.
На Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Павлополь, Гранитное, Гнутово, Чермалык, Новотроицкое, Марьинка, Красногоровка и Талаковка, на Донецком – Новолуганское, Луганское, Авдеевка, Каменка, Пески, Верхнеторецкое и Новгородское, на Луганском – Новоалександровка, Крымское, Новозвановка, Новотошковское.
Украинские позиции обстреливали из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, минометов, БМП, тяжелой артиллерии, также работали снайперы.
В результате боевых действий получили ранения трое военнослужащих.