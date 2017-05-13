Проблемы «ПриватБанка» лихорадят всю страну, теперь это проблемы Украины

Как сообщает Радио Свобода, журналистами программы Схемы был получен доступ к последнему независимому отчёту перед национализацией ПриватБанка - проекту анализа его финансово-хозяйственной деятельности. Сам анализ подготовлен аудиторской фирмой Ernst & Young, которая пришла к выводу, что перед самой национализацией ПриватБанка были выведены из него средства в объёме 110 миллиардов гривен посредством существующих лишь на бумаге фирм.

Для более понятного масштаба проблемы следует сказать, что такая сумма сопоставима с бюджетом Министерства внутренних дел и Министерства обороны вместе взятых…

Аудиторами обнаружено, что риск невозврата кредитов составлял на 1 апреля 2015 года - более 82 миллиардов гривен, но уже на 1 октября 2016 года показатель вырос до 140 миллиардов гривен.

Кроме того, установлено проведение реструктуризации ПриватБанком кредитного портфеля, в ходе которой задолженность 170 заёмщиков была переведена на 30 новых, которые и стали должниками банку на вышеуказанную сумму.

Как было выяснено Схемами, эти фирмы либо зарегистрированы в жилых квартирах, либо в офисных помещениях арендованы полупустые комнаты, в которых кроме нескольких столов со стульями и иногда старых ноутбуков, нет ничего…

А вот сам бывший акционер ПриватБанка Игорь Коломойский, комментируя журналистское расследование, заявил, что перед национализацией 110 миллиардов гривен были выведены под руководством замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

Вот как он это поясняет: «Важный нюанс: 3 октября в ПриватБанк пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых идёт речь в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации "Привата" проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично госпожи Рожковой. Тогда же в ПриватБанке были и представители Ernst&Yong, которые как раз и готовили документ, на который ссылаются журналисты».

Далее Коломойский добавил: «После выхода программы я попытался связаться со знакомым журналистом "Схем" Михаилом Ткачом, но не дозвонился. Поэтому хочу уточнить… Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд гривен кредитов, выданных ПриватБанком. Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заёмщиков. То есть, деньги остались в банке».

Вот такие чудеса происходят в нашей стране. Вот они были 110 миллиардов, а вот их и нет… И попробуй их найти, не говоря уже о возможности вернуть…

У нас если они пропали, то уже на веки вечные, примеров этому – великое множество. А главное – виновников-то не наказывают, значит, можно продолжать…