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Рубрика: Новости Донбасса
13-05-2017, 12:57
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В Донецкой области спасли от суицида 15-летнюю участницу «группы смерти»

В правоохранительные органы Авдеевки обратилась педагог местной школы и рассказала, что ее 15-летняя воспитанница в последнее время не посещает занятия.

Как выяснилось, девочка все это время жила у бабушки. Ее мать сама воспитывает дочь и много работает. Инспектор побывал у родственницы, пообщался со школьницей и выяснил, что она вступила в «группу смерти» в соцсетях. Сама девочка рассказала, что уже выполнила 47 заданий кураторов, осталось лишь одно – пойти к местному водоему, сделать селфи и покончить жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

К счастью, школьницу удалось спасти. Силовики провели профилактическую беседу с ее одноклассниками.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»