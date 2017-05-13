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Рубрика: Новости Мариуполя
13-05-2017, 13:13
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Дух мариупольской Греции: приморский город посетила делегация острова-побратима

В октябре прошлого года мариупольская делегация побывала на греческом острове Китнос, и результатом визита стала договоренность о побратимских отношениях. Ведь именно на этом острове родился и жил Митрополит Игнатий, основавший Мариуполь, сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня Мариуполь с ответным визитом посетила делегация из Греции во главе с городским головой Китноса Стаматьйосом Гардерисом. Он встретился с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко и ощутил лично, что такое мариупольский дух Греции.

Вадим Бойченко рассказал, как и чем сейчас живет Мариуполь, и подчеркнул, что в нашем городе проживает наибольшая греческая диаспора в Украине.

В завершение мэры обменялись подарками. Городскому голове Китноса подарили орден Святителя Митрополита Игнатия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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