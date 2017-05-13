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  • СЦКК: жилые кварталы четырех населенных пунктов попал под обстрел, снаряд разорвался прямо во дворе дома

Рубрика: Новости Донбасса
13-05-2017, 13:39
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СЦКК: жилые кварталы четырех населенных пунктов попал под обстрел, снаряд разорвался прямо во дворе дома

СЦКК заявляет об очередных нарушениях режима прекращения огня и обстрелах жилых кварталов Донбасса за минувшие сутки.

Так, 12 мая из минометов обстреливали Марьинку и Красногоровку. В результате поврежден жилой дом, а один из снарядов разорвался во дворе дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Около 11:00 под обстрел попал Чермалык. Ранения ноги получила местная жительница.

Кроме того, минувшей ночью стреляли в направлении Волновахи. Было выпущено 15 снарядов из 152-миллиметровой артиллерии.

«Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня», - заявляют в СЦКК.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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