СЦКК: жилые кварталы четырех населенных пунктов попал под обстрел, снаряд разорвался прямо во дворе дома

СЦКК заявляет об очередных нарушениях режима прекращения огня и обстрелах жилых кварталов Донбасса за минувшие сутки.

Так, 12 мая из минометов обстреливали Марьинку и Красногоровку. В результате поврежден жилой дом, а один из снарядов разорвался во дворе дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Около 11:00 под обстрел попал Чермалык. Ранения ноги получила местная жительница.

Кроме того, минувшей ночью стреляли в направлении Волновахи. Было выпущено 15 снарядов из 152-миллиметровой артиллерии.

«Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня», - заявляют в СЦКК.