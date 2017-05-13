Из-за смертельных ДТП на Донетчине отстранен и.о. руководителя отдела обеспечения безопасности дорожного движения

За минувшие сутки на дорогах Донецкой области произошло три ДТП, в результате которых погибли шесть человек. Двое мужчин и женщина погибли при лобовом столкновении на 400 км автодороги «Знаменка - Луганск - Изварино» в Покровском районе. Вблизи села Шостаковка Александровского района водитель не справился с управлением и въехал в дерево, в результате он и пассажир скончались на месте. А около 2.00 в Великоновоселковском районе автомобиль на скорости вылетел на обочину и перевернулся, водитель погиб, а его пассажирка получила травмы.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, правоохранителям поставлена задача пересмотреть организацию работы по превенции нарушений правил дорожного движения и расстановку нарядов, которые должны следить за безопасностью на дороге.

Глава полиции Донецкой области инициировал служебную проверку по фактам гибели людей на дороге. На период ее проведения и.о. руководителя отдела обеспечения безопасности дорожного движения ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко отстранен от должности.

«Однако смертность на дорогах - это комплексная проблема, решение которой требует не только активной работы полиции, но и совместных усилий Донецкой военно-гражданской администрации, органов местного самоуправления и всех служб, ответственных за эксплуатацию дорог», - отметил Вячеслав Аброськин.