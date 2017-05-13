Мариуполь аплодисментами и слезами встретил с передовой военных

Сегодня на входе в парк им. Петровского в Мариуполе торжественно встретили бойцов 23-го отдельного мотопехотного батальона «Хортица», которые вернулись с передовой. Их встречали с цветами, аплодисментами и слезами на глазах, сообщает пресс-служба горсовета.

Военных встречали волонтеры, местные чиновники и местные жители. Бойцам батальона подарили детские рисунки, украинские песни и выступления творческих коллективов города.

23 батальон стоит на защите нашего города с 2014 года. «Так случилось, что сегодня ровно три года, как я отправился защищать границы Украины. Для меня и моих бойцов - большая честь стоять перед вами и знать, что нас ждут и любят. Несмотря на нашу закалку, нам трудно удерживать слезы», - сказал командир батальона Дмитрий Герасименко.