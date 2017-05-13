В Мариуполе проходит первый чемпионат Донецкой области по стронгмену

Сегодня в 13:00 на Театральной площади Мариуполя торжественно открыли первый чемпионат Донецкой области по стронгмену. Главным судьёй чемпионата стал почётный мариуполец, пятикратный обладатель титула "Самый сильный человек Украины» Александр Лашин. Перед началом состязаний богатырь угостил всех присутствовавших среди зрителей детей мороженым.

В чемпионате приняли участие 10 спортсменов. Им предстоит выполнить 5 упражнений:

логлифт - поднятие бревна весом 105 кг

эстафета с кегой, которая весит 60 кг, на расстояние 20 м и обратно, и так же с гирей весом 150 кг

дамбл - поднятие гантели весом 55 кг одной рукой

становая тяга со штангой весом 170 кг

кантовка покрышки весом 320 кг.

Чемпионы соревнований будут представлять Донбасс во всеукраинском чемпионате по этому виду спорта.