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Рубрика: Новости Мариуполя
13-05-2017, 16:27
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В Мариуполе сорван плакат, славящий ветеранов Отечественной войны

Жители города сообщили "Мариупольским новостям", что на плакате написаны слова: "Ветеранам слава". Но в связи с тем, что перед праздником Победы он был оборван ветром и замотан вокруг троса подвески, как 9 мая, так и теперь прочесть надпись невозможно.

Смятый плакат, по словам пожилых людей, огорчал их, как при возложении цветов к памятнику на площади Воинов-Освободителей, так и теперь. Ветераны отметили, что он был единственным тематическим украшением площади, не считая государственной символики.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»