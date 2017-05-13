В Мариуполе сорван плакат, славящий ветеранов Отечественной войны

Жители города сообщили "Мариупольским новостям", что на плакате написаны слова: "Ветеранам слава". Но в связи с тем, что перед праздником Победы он был оборван ветром и замотан вокруг троса подвески, как 9 мая, так и теперь прочесть надпись невозможно.

Смятый плакат, по словам пожилых людей, огорчал их, как при возложении цветов к памятнику на площади Воинов-Освободителей, так и теперь. Ветераны отметили, что он был единственным тематическим украшением площади, не считая государственной символики.