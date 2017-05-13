Два китайских художника и четыре украинских открыли совместную выставку в Мариуполе

Сегодня в Центре современного искусства и культуры им. А.И. Куинджи пятеро художников из Харькова представили свои живописные полотна на суд мариупольских зрителей. Нужно отметить, что среди участников выставки основной состав авторов представляет Харьковскую государственную академию дизайна и искусств. Двое из них учатся в Украине, прибыв из Китая.

Десятки картин на выставке изобразительного искусства предоставили возможность мариупольцам познакомиться с пейзажами высокого уровня исполнения.

Справка "Мариупольских новостей" об авторах

Чжу Цзяньсюнь (1993)

Молодой художник родом из Шэньяна, Китай. Учится в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, специализация – станковая живопись, где изучает реалистическое направление харьковской художественной школы.

Предпочтительная техника – масло, жанр пейзаж.

Участник украинских выставок и международных пленэров.

Чень Гуань (1990)

Китайский художник, родной город – Нинбо. На данный момент получает степень магистра в Харьковской государственной академии дизайна и искусств по специальности станковая живопись. Предпочитает реалистические тенденции.

Участник украинских выставок в Украине и Китае, а также международных пленэров.

Тарабан Дмитрий (1991)

Выпускник НТУ «ХПИ». Художественное образование получил в харьковской студии рисования и живописи «Ультрамарин». Работает в жанрах пейзажа и натюрморта.

Участник коллективных и персональных выставок (центр «Бузок» г. Харьков).

Галан Ольга (1980)

Харьковская художница. Получила экономическое образование ХАДИ. С 2013 года ученица студии рисунка и живописи «Ультрамарин». Работает в жанрах пейзажа, городских мотивов и охотничьей тематики.

Участница коллективных и персональных выставок (центр «Бузок», выставочный зал ХАИ).

Кузьменко Игорь

Родился 10 января 1995 в Харькове. Учился в Харьковском Лицее 107. С 2015 года является студентом ХГАДИ по специальности РСМЖ. Преподаватели Ганоцкий В. Л., Жердев М., Станичнов О.О, Горбатенко Л.П.. Участник областных и всеукраинских выставок. Работы находятся в частных коллекциях.

Станичнов Олег

Родился 24.06.1987 г. в Днепропетровске. С 1999-2003 гг учился в художественной школе у Коваленко И. М.. В 2003 году поступил в Днепропетровский театрально-художественного колледж по специальности - живопись. Учился у Прокофьева Е.Н., Чернеты Г.А, Антонюка Л.А. Окончил в 2008 году с отличием.

В 2008 г. поступил в Харьковскую государственную Академию дизайна и искусства на специализацию «Станковая живопись». Учился у Чурсиной В.И., Залищука В.В., Деркача М.И. С 2010 г. учился в творческой мастерской проф. Ганоцкого В.Л., Чауса В.М. Активно участвовал в художественных выставках.

С 2013 Член Национального Союза Художников Украины. В 2014 окончил ХДАДМ с отличием. C 2014 преподаватель кафедры живописи в ХДАДМ. C 2014 аспирант ХДАДМ.