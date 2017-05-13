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Рубрика: Новости Мариуполя
13-05-2017, 17:43
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В Мариуполе выступит академический ансамбль Национальной гвардии Украины

Завтра, 14 мая, в 16:00 на Театральной площади Мариуполя выступит академический ансамбль Национальной гвардии Украины. Вместе с ним мариупольцев порадует ансамбль песни и танца «Патруль» ГУНП в Луганской области.

При этом ансамбль Нацгвардии выступит в 10 населенных пунктах Донбасса:

15 мая - Волноваха, 15.00, место проведения - Районный центр культуры и досуга, ул. Центральная, 94.

16 мая - Великая Новоселка, 15.00, Районный культурный оздоровительный комплекс, ул. Центральная 33а.

17 мая - Константиновка, 15.00, школа искусства, пл. Победы, 6.

18 мая - Авдеевка, 15.00, Железнодорожный парк по ул. Героев.

С 20 по 23 мая концерты пройдут в пяти населенных пунктах Луганской области.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»