В Мариуполе выступит академический ансамбль Национальной гвардии Украины

Завтра, 14 мая, в 16:00 на Театральной площади Мариуполя выступит академический ансамбль Национальной гвардии Украины. Вместе с ним мариупольцев порадует ансамбль песни и танца «Патруль» ГУНП в Луганской области.
При этом ансамбль Нацгвардии выступит в 10 населенных пунктах Донбасса:
15 мая - Волноваха, 15.00, место проведения - Районный центр культуры и досуга, ул. Центральная, 94.
16 мая - Великая Новоселка, 15.00, Районный культурный оздоровительный комплекс, ул. Центральная 33а.
17 мая - Константиновка, 15.00, школа искусства, пл. Победы, 6.
18 мая - Авдеевка, 15.00, Железнодорожный парк по ул. Героев.
С 20 по 23 мая концерты пройдут в пяти населенных пунктах Луганской области.