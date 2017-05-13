В Мариуполе прошел массовый флешмоб «Украина за безопасность дорожного движения»

Сегодня, 13 мая, в Украине проходит акция в рамках Недели безопасности дорожного движения. К акции присоединился и Мариуполь: в Городском саду прошел флешмоб, в котором приняли участие правоохранители, школьники, студенты, представители Красного Креста и местные жители, сообщает пресс-служба горсовета.

Цель флешмоба – привлечение внимания к проблеме смертности и травматизма в результате нарушения Правил дорожного движения.

Во время акции собравшиеся выстроились в знак в форме ромба – главного символа Глобальной недели безопасности дорожного движения – и в один момент все вместе подняли вверх листы желтого цвета. Рядом малыши развернули большой красный крест.