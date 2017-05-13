vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1354 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Шоубиз
13-05-2017, 19:02
Просмотров: 374
Комментариев: 0

Сегодня в Киеве определят победителя «Евровидения-2017»

Уже через несколько часов, в 22:00, в Киеве начнется финал международного песенного конкурса «Евровидение». За победу сразятся 26 стран, но лучшим будет лишь один конкурсант.

По итогам первого полуфинала 9 мая дальше прошли представители Швеции, Австралии, Бельгии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдавии, Кипра, Армении и Польши. Во втором полуфинале 11 мая прошли Нидерланды, Белоруссия, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Хорватия, Норвегия, Болгария и Израиль. Кроме того, автоматически в финал прошли страны "Большой пятерки" (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) и Украина как принимающая страна.

Напомним, в этом году Украину представляет группа O.Torvald.

Финал «Евровидения» посетит и президент Украины Петр Порошенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»