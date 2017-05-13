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Рубрика: Новости Мариуполя
13-05-2017, 19:38
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В Мариуполе спасли из запертых квартир мужчину и женщину

Сегодня, 13 мая, в 8:45 к спасателям обратилась женщина, которая была обеспокоена состоянием и здоровьем своей родственницы. 71-летняя женщина осталась одна в квартире в многоэтажке по улице Куприна и не открывала дверь.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, спасатели попали в квартиру и впустили туда медиков, которые оказали пенсионерке необходимую помощь.

В этот же день спасатели открыли двери квартиры по проспекту Металлургов. Здесь живет 43-летний мужчина, который не отвечал на телефонные звонки родственников.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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