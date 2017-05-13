Послезавтра в Минске обсудят экологические и техногенные риски на Донбассе

В понедельник, 15 мая, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Неизменным в повестке дня остается вопрос освобождения заложников.

Кроме того, украинская сторона будет поднимать вопрос экологических и техногенных рисков.

«Во время встречи с представителем ТКГ от Украины Л. Кучмой участники подгруппы по безопасности обсудили последнюю информацию о нарушении режима тишины со стороны ОРДЛО, - написала в соцсетях первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТГК Ирина Геращенко. - Еще одной важной темой подготовки к встрече в Минске была экологическая проблематика, экологические и техногенные риски, возникшие в связи с российской военной агрессией на Донбассе. Эти темы также будут обсуждаться в следующий понедельник в Минске».