В Авдеевке снаряд попал во двор жилого дома: 4 человека погибли, 1 – ранен

Сегодня вечером жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел. «В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор частного жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован», - сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

В пресс-службе полиции Донецкой области уточняют, что погибли владельцы дома и их гости.

Чудом не пострадали двое детей 6 и 7 лет, которые находились неподалеку от эпицентра взрыва.

Личности погибших устанавливают.

На месте происшествия работают правоохранители.