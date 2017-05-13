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Рубрика: Новости Донбасса
13-05-2017, 20:51
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В Авдеевке снаряд попал во двор жилого дома: 4 человека погибли, 1 – ранен

Сегодня вечером жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел. «В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор частного жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован», - сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

В пресс-службе полиции Донецкой области уточняют, что погибли владельцы дома и их гости.

Чудом не пострадали двое детей 6 и 7 лет, которые находились неподалеку от эпицентра взрыва.

Личности погибших устанавливают.

На месте происшествия работают правоохранители.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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