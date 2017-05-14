Ежегодно во второе воскресенье мая во многих европейских странах, США, Канаде, Китае и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников — День матери.



Этому празднику уже более ста лет. Хотя истоки празднования Дня матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей. А еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.



История же сегодняшнего Дня матери такова. В 1907 году молодая американка Анна Джервис (Anna Jarvis) из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.



Ее старания увенчались успехом — в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня матери с целью распространения сознательного празднования этого дня. Хотя по сути это — праздник вечности: из поколения в поколение для каждого из нас мама — самый главный человек. С 1914 года этот праздник получил официальный статус в США.



Безусловно, День матери — это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.



Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И неслучайно — от того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери.



И в этот день дети поздравляют любимых мам с их праздником с благодарностью за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность. А мужчины благодарят не только свои мам, но и жен, подарившим им радость отцовства. Во многих странах в честь этого праздника принято устраивать праздничные вечера, выставки, концерты... Матерям дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок — это внимание. И, конечно же, сегодняшний праздник не обойдется без ужина в семейном кругу.



Еремей Запашник

Праздник получил название по имени святого Иеремии — второго из четырех великих пророков, упомянутых в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства.



Свое народное прозвище святой получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы — вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи. Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Поводом для такого поверья послужило, вероятно, созвучие имени святого со словом «ярмо».



Смотрели и на приметы. Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.



Именины:



Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара