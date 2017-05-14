После обстрела Авдеевки в ночь на воскресенье был обстрелян поселок Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-центр штаба АТО. Огонь велся из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
"В результате обстрела значительным повреждениям подверглось предприятие «Агро-Союз», где были разрушены складские и ангарные помещения, также пострадала свиноферма, на территории произошли пожары", - говорится в сообщении.
Кроме того, выстрелами из «Градов» перебита линия газопровода к Новолуганскому.
На месте событий работали подразделения ГСЧС, Национальной полиции, а также представители украинской стороны СЦКК.
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- Район Новолуганского накрыли «Градами»: огонь охватил территорию, перебит газопровод
Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 08:06
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Район Новолуганского накрыли «Градами»: огонь охватил территорию, перебит газопровод
После обстрела Авдеевки в ночь на воскресенье был обстрелян поселок Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-центр штаба АТО. Огонь велся из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»