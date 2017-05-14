vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1284 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 08:06
Просмотров: 425
Комментариев: 0

Район Новолуганского накрыли «Градами»: огонь охватил территорию, перебит газопровод

После обстрела Авдеевки в ночь на воскресенье был обстрелян поселок Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-центр штаба АТО. Огонь велся из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

"В результате обстрела значительным повреждениям подверглось предприятие «Агро-Союз», где были разрушены складские и ангарные помещения, также пострадала свиноферма, на территории произошли пожары", - говорится в сообщении.

Кроме того, выстрелами из «Градов» перебита линия газопровода к Новолуганскому.

На месте событий работали подразделения ГСЧС, Национальной полиции, а также представители украинской стороны СЦКК.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»