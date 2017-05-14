Район Новолуганского накрыли «Градами»: огонь охватил территорию, перебит газопровод

После обстрела Авдеевки в ночь на воскресенье был обстрелян поселок Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-центр штаба АТО. Огонь велся из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».



"В результате обстрела значительным повреждениям подверглось предприятие «Агро-Союз», где были разрушены складские и ангарные помещения, также пострадала свиноферма, на территории произошли пожары", - говорится в сообщении.



Кроме того, выстрелами из «Градов» перебита линия газопровода к Новолуганскому.



На месте событий работали подразделения ГСЧС, Национальной полиции, а также представители украинской стороны СЦКК.