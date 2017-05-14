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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 08:58
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ДЖД хочет до конца мая завершить работы по увеличению пропускной способности для запуска поезда «Мариуполь – Одесса»

«Донецкая железная дорога» выполняет необходимые работы для запуска поезда «Мариуполь – Одесса». Об этом сообщил директор регионального филиала «ДЖД» Сергей Бугаев на своей странице в Facebook.

«Работаем над возможностью запуска нового пассажирского поезда "Мариуполь – Одесса". Предварительные работы по увеличению пропускной способности инфраструктуры на запорожском направлении планируем завершить до конца текущего месяца», – написал он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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