«Донецкая железная дорога» выполняет необходимые работы для запуска поезда «Мариуполь – Одесса». Об этом сообщил директор регионального филиала «ДЖД» Сергей Бугаев на своей странице в Facebook.
«Работаем над возможностью запуска нового пассажирского поезда "Мариуполь – Одесса". Предварительные работы по увеличению пропускной способности инфраструктуры на запорожском направлении планируем завершить до конца текущего месяца», – написал он.
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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 08:58
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ДЖД хочет до конца мая завершить работы по увеличению пропускной способности для запуска поезда «Мариуполь – Одесса»
«Донецкая железная дорога» выполняет необходимые работы для запуска поезда «Мариуполь – Одесса». Об этом сообщил директор регионального филиала «ДЖД» Сергей Бугаев на своей странице в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»