Финал Евровидения-2017: победу завоевала Португалия, Украина - третья с конца и конфуз на выступлении Джамалы

13 мая в финале Евровидения-2017 со своими выступлениями на главную арену песенного конкурса вышли представители 26 стран-участниц: Украина, которая в этом году принимала конкурс, страны "Большой пятерки" и по 10 финалистов из каждого полуфинала.

В итоге с невероятным результатом в 758 баллов выиграл певец из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois» ("Для нас обоих"), которую написала сестра исполнителя. Это первая победа Португалии на "Евровидении".

Второе место с 615 баллами получил болгарин Kristian Kostov. Молдавская группа Sunstroke Project стала третьей. Группа O.Torvald, которая представляла Украину с песней "Time", заняла третье место с конца - 24 место из 26.

Конкурсанты выступали перед более чем девятью тысячами зрителей в МВЦ. Финальное шоу конкурса транслировалось 45 странами, включая Австралию и Соединенные Штаты Америки.



В финале выступила и победительница "Евровидения-2016" Джамала. Она представила свою новую песню "I Believe in U". Во время ее номера случился конфуз: в прямом эфире один из фанатов вылез на сцену и снял штаны, обнажив ягодицы. По информации СМИ, это был известный украинский пранкер Виталий Седюк, который уже неоднократно отмечался похожими выходками.

Также в рамках конкурса Евровидение-2017 прошла мини-церемония награждения премии Марселя Безансона. Статуэтка дается в трех номинациях: Приз композиторов, Художественный приз и Приз прессы.



В 2017 году победу в номинации "Приз композиторов" одержала Луиза Собрал, автор песни представителя Португалии. "Художественный приз" получил представитель Португалии, а также победитель конкурса Евровидения-2017 Сальвадор Собрал. "Приз прессы" достался представителю Италию Франческо Габбани.