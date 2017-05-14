В связи с обстрелом Авдеевки и гибелью мирных жителей в Донецкой области принято решение об отмене празднования Дня Европы. Праздничные мероприятия на уровне области должны были состояться сегодня, 14 мая, в Покровске. Об отмене сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал губернатор.
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Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 09:53
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На Донетчине отменено празднование Дня Европы
В связи с обстрелом Авдеевки и гибелью мирных жителей в Донецкой области принято решение об отмене празднования Дня Европы. Праздничные мероприятия на уровне области должны были состояться сегодня, 14 мая, в Покровске. Об отмене сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»