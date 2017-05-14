На Донетчине отменено празднование Дня Европы

В связи с обстрелом Авдеевки и гибелью мирных жителей в Донецкой области принято решение об отмене празднования Дня Европы. Праздничные мероприятия на уровне области должны были состояться сегодня, 14 мая, в Покровске. Об отмене сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - сказал губернатор.