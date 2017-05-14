С поверхности Солнца пропали пятна: ученые озабочены малым ледниковым периодом

Ученые из NASA по сделанным в обсерватории снимкам несколько дней подряд не наблюдают на Солнце пятен, начиная с 10 мая. Об этом сообщают ряд СМИ.



Как отмечают эксперты, в 2017 году набралось уже 32 дня, когда солнечный диск оставался абсолютно чистым. Ровно столько же «чистых» дней было и в прошлом году. Но это за весь год. А ныне — всего за 5 месяцев.



По мнению специалистов, эти "симптомы" говорят о снижении солнечной активности, что грозит в будущем глобальным похолоданием. Возможно, и нынешняя странная весна с заморозками и осадками в виде снега также связана с этим явлением.



Ученые опасаются, что пятна пропадут на десятилетия, а Землю охватят так называемые малые ледниковые периоды. Некоторые специалисты считают, что наша планета начнет мерзнуть в 2020 году, другие считают, что этот процесс уже начался. В тоже время часть экспертов говорят, что вследствие активной деятельности человечества влияние похолодания будет смягчено, и оно не будет приобретать катастрофических масштабов. А некоторые астрономы и вовсе уверены, что выводы о глобальном похолодании ложны.