Президент Украины Петр Порошенко ради украинцев готов на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
«Ради украинцев президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат. Сейчас мы продолжаем поднимать вопрос освобождения украинских заложников из Донбасса и политзаключенных, которые находятся на территории России, но пока прогресса нет», – сказал Елисеев в интервью «Главкому».
Он также отметил, что Порошенко активно общается в Нормандской формате для урегулирования ситуации в Донбассе.
По мнению заместителя главы АП, конфликт на востоке страны можно решить быстро, однако при соблюдении нескольких условий.
«Ситуация в Донбассе может быть урегулирована очень быстро и эффективно политико-дипломатическим способом. Но для этого нужен ряд условий, одно из которых – жесткие и четкие месседжи со стороны наших ключевых партнеров, что мы сейчас ждем и над чем работаем», – добавил он.
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Порошенко готов к прямому диалогу с Путиным - Администрация Президента
Президент Украины Петр Порошенко ради украинцев готов на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
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Редакция «Мариупольских новостей»