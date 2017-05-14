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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 11:26
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Сбил и сбежал: мариупольские правоохранители разыскивают свидетелей ДТП

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 13 мая около 23:50 по улице Карпинского, где при повороте на улицу Бахмутскую неустановленный автомобиль, предположительно красного или оранжевого цвета, под управлением неустановленного водителя совершил наезд на девушку 1985 года рождения.

В результате аварии пострадавшая получила множественные телесные повреждения: открытый перелом ноги, травма головы, ссадины. Девушка находится в городской больнице №2.

Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время он и транспортное средство, которым был совершен наезд, в розыске. Полиция обращается к свидетелям или другим лицам, которые имеют информацию о ДТП, обратиться в полицию по телефону: (0629) 54-16-84 или «102».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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