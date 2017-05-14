Облавтодор Донетчины залатает дороги, ведущие в Мариуполь и близлежащие поселки

До конца мая ГП «Донецкий облавтодор», по заказу Службы автодорог, должен отремонтировать более 47 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.



Как сообщает пресс-служба САД в Донецкой области, в этом месяце ямочно отремонтируют 34,4 тысячи квадратных метров дорог государственного значения и 13 тысяч местных дорог.



По-прежнему львиную долю работ по ликвидации ямочности выполнят традиционным методом - с использованием горячих асфальтобетонных смесей. Определенные участки автодорог, которые имеют недостаточную несущую способность конструкции, будут восстанавливать ямочным ремонтом с заменой дорожной одежды (картами). Кроме того, для устранения незначительных поражений покрытия автодорог общего пользования государственного значения дорожники намерены применять и пневмо-струйный метод.

График работ: