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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 12:15
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Облавтодор Донетчины залатает дороги, ведущие в Мариуполь и близлежащие поселки

До конца мая ГП «Донецкий облавтодор», по заказу Службы автодорог, должен отремонтировать более 47 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Как сообщает пресс-служба САД в Донецкой области, в этом месяце ямочно отремонтируют 34,4 тысячи квадратных метров дорог государственного значения и 13 тысяч местных дорог.

По-прежнему львиную долю работ по ликвидации ямочности выполнят традиционным методом - с использованием горячих асфальтобетонных смесей. Определенные участки автодорог, которые имеют недостаточную несущую способность конструкции, будут восстанавливать ямочным ремонтом с заменой дорожной одежды (картами). Кроме того, для устранения незначительных поражений покрытия автодорог общего пользования государственного значения дорожники намерены применять и пневмо-струйный метод.

График работ:


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»