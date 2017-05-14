В Мариуполе на автовокзале задержали пьяного мужчину с взрывными принадлежностями

Сегодня около 9 утра на территории автовокзала полицейский патруль остановил для проверки прохожего, который находился в нетрезвом состоянии - он едва стоял на ногах. Проведя поверхностный осмотр его вещей, правоохранители обнаружили 10 запалов к гранатам и 2 вида взрывчатых шнуров, сообщили в полиции.

Мужчина 1973 года рождения, являющийся жителем соседней области, не смог объяснить назначение груза, а от своей причастности к боевым предметам отказался. По его словам, о том, что в сумке у него спрятаны военные предметы, он не знал. Мужчина предположил, что опасный багаж мог положить его товарищ.



Все изъятое будет направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.