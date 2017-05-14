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  • Родственники забрали двух девочек, оставшихся сиротами из-за гибели родителей при обстреле Авдеевки

Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 12:53
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[Фото]

Родственники забрали двух девочек, оставшихся сиротами из-за гибели родителей при обстреле Авдеевки

Двух девочек, которые остались сиротами из-за гибели родителей в результате обстрела в Авдеевке в субботу, забрали родственники. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Донетчины Наталья Шиман.

По ее словам, девочек зовут Женя и Саша.

"Женя последние 2 года не жила в Авдеевке. Она инвалид детства, ей нужен постоянное наблюдение кардиологов, поэтому с мамой и старшим братом они выехали в Киев. Семья приехала только на выходные, чтобы посмотреть - как там дом. Это в их дом прилетело", - написала Шиман.

Она сообщила, что девочку еще ночью забрала тетя. А мужчина, который получил тяжелые ранения в результате обстрела, но остался жив - 25-летний брат Жени.

У Александры же, по словам Шиман, не осталось никого, кроме бабушки, которая сама живет в Авдеевке в полуразрушенном доме, работает уборщицей. Полицейские отвезли ребенка к ней.

Пресс-секретарь полиции Донетчины также указала реквизиты для помощи семьям девочек.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»