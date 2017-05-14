Пранкера Виталия Седюка, который обнажился во время выступления Джамалы в прямом эфире финала "Евровидения-2017", 14 мая доставили в СИЗО. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Он сообщил, что Седюк - гражданин Украины. "Во время выступления нашей Джамалы, по его словам - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", - рассказал Аваков.
По словам главы МВД, Седюка задержали на 72 часа до принятия судом решения. Мужчине грозит либо штраф, либо до 5 лет тюрьмы.
"А пока... этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания", - отметил Аваков.
Он также выложил фото задержанного Седюка.
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- «Позор страны»: мужчину, который оголился в прямом эфире «Евровидения-2017», посадили в СИЗО
«Позор страны»: мужчину, который оголился в прямом эфире «Евровидения-2017», посадили в СИЗО
Пранкера Виталия Седюка, который обнажился во время выступления Джамалы в прямом эфире финала "Евровидения-2017", 14 мая доставили в СИЗО. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»