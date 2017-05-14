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Рубрика: Новости Украины и мира
14-05-2017, 13:08
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«Позор страны»: мужчину, который оголился в прямом эфире «Евровидения-2017», посадили в СИЗО

Пранкера Виталия Седюка, который обнажился во время выступления Джамалы в прямом эфире финала "Евровидения-2017", 14 мая доставили в СИЗО. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он сообщил, что Седюк - гражданин Украины. "Во время выступления нашей Джамалы, по его словам - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", - рассказал Аваков.

По словам главы МВД, Седюка задержали на 72 часа до принятия судом решения. Мужчине грозит либо штраф, либо до 5 лет тюрьмы.

"А пока... этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания", - отметил Аваков.

Он также выложил фото задержанного Седюка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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