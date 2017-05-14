В секторе «Мариуполь» поймали разведчицу ДНР

Два года по наводке 51-летней женщины в Волновахском районе погибали украинские военные. Работать на ДНР она начала с августа 2014 года - с начала активных боевых действий. Свои действия сама задержанная называет вынужденными, сообщили в полиции.



"Материнские чувства привели ее к боевикам, когда ее сын - в боях за Донецкий аэропорт попал в окружение. Пытаясь вытащить ребенка из «армии ДНР», она пришла к представителям «Министерства Госбезопасности ДНР» и попросила помощи. Захватчики согласились, но на собственных условиях", - отметили правоохранители.



По договоренности в течение месяца она собирала информацию о передвижении украинских военных, их количество и места дислокации, после чего передавала ее представителям ДНР.



Марьинка, Березовое, Тарамчук, Степное, Сладкое и Новотроицкое - именно эти населенные пункты при содействии «разведчицы» были под постоянным прицелом боевиков до ноября 2016 года.



Женщину задержали во время отработки н.п.Березовое. Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.