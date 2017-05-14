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Рубрика: Новости Украины и мира
14-05-2017, 15:37
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Вредоносный вирус WannaCry не навредил украинским государственным сайтам

Получивший известность вирус WannaCry, заражающий компьютер через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), не нанес вреда сайтам коммерческих структур и государственных учреждений Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По данным Госспецсвязи, заражений вредоносной программой удалось избежать благодаря заблаговременному предупреждению о массовой рассылке шифровальщика WannaCrypt.

Также были получены все необходимые рекомендации, которые предотвратили от заражений информационные системы государственного сектора.

Напомним, вредоносный вирус начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует $300 за разблокировку. Компания Intel составила онлайн-карту, которая показывает, в каких странах заражены компьютеры. При этом, согласно ей, в Украине есть компьютеры, инфицированные вирусом WannaCrypt.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»