Вредоносный вирус WannaCry не навредил украинским государственным сайтам

Получивший известность вирус WannaCry, заражающий компьютер через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), не нанес вреда сайтам коммерческих структур и государственных учреждений Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.



По данным Госспецсвязи, заражений вредоносной программой удалось избежать благодаря заблаговременному предупреждению о массовой рассылке шифровальщика WannaCrypt.



Также были получены все необходимые рекомендации, которые предотвратили от заражений информационные системы государственного сектора.

Напомним, вредоносный вирус начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует $300 за разблокировку. Компания Intel составила онлайн-карту, которая показывает, в каких странах заражены компьютеры. При этом, согласно ей, в Украине есть компьютеры, инфицированные вирусом WannaCrypt.