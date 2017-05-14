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Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 15:49
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Обстрелом в Новгородском поврежден дом

Частный жилой дом по улице Стахановская был поврежден во время обстрела в Новгородском под Торецком в пятницу, 12 мая. Сообщение об этом поступило в полицию вчера вечером. Информации о погибших и раненых нет.

Как сообщает пресс-служба полиции, в строении повреждены оконные рамы, пострадала и крыша летней кухни. В доме живет 80-летняя женщина.

Полицейские документируют повреждения, обходят улицы и оказывают помощь мирным жителям. Как предварительно известно, в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) УК Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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