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Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 16:13
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Страдающая от обстрелов Авдеевка: власти окажут материальную помощь пострадавшим

Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сегодня утром в Авдеевке провел координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.

В результате принято решение, что Донецкая областная военно-гражданская администрация «берет на себя все расходы по организации похорон погибших».

«Практически согласовали вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. 6-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается», — написал Жебривский на своей странице в Фейсбуке.

Он также добавил, что «согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью».

«Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома», — резюмировал Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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