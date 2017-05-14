Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сегодня утром в Авдеевке провел координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.
В результате принято решение, что Донецкая областная военно-гражданская администрация «берет на себя все расходы по организации похорон погибших».
«Практически согласовали вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. 6-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается», — написал Жебривский на своей странице в Фейсбуке.
Он также добавил, что «согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью».
«Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома», — резюмировал Жебривский.
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Страдающая от обстрелов Авдеевка: власти окажут материальную помощь пострадавшим
Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сегодня утром в Авдеевке провел координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»