У делегации из острова Китнос останутся хорошие впечатления и прекрасные воспоминания о Мариуполе

Мариуполь посетила делегация из острова Китнос во главе с его мэром Стаматьйосом Гардерисом. Цель их приезда - побывать в городе, который основал их земляк Митрополит Игнатий, сообщает пресс-служба горсовета.



В течение двух дней делегация посетила мариупольские поселки и церкви. Также увидели кресло, в котором сидел Митрополит. Они отметили, что их тронул горячий прием и любовь, с которой их встретил Мариуполь.

«Мы уедем отсюда с хорошими впечатлениями и прекрасными воспоминаниями. Мы будем помнить с каким теплом и любовью нас встречали в Мариуполе», - подчеркнул мэр Китноса.



Напомним, в октябре 2016 делегация из Мариуполя во главе с мэром Вадимом Бойченко привезли в Китнос мощи митрополита Игнатия. В ходе визита стороны также подписали договор о побратимстве.

«Безусловно, это только начало нашего сотрудничества. Дружеские отношения будут развиваться и в дальнейшем. Я считаю, что жители Китноса и Мариуполя имеют много общего», - добавил Стаматьйос Гардерис.



Представители острова выразили слова благодарности грекам, проживающих в Мариуполе, мэру Вадиму Бойченко и всем греческим организациями за доставку мощей митрополита на его Родину.



В знак памяти и уважения гости возложили цветы к памятнику Митрополита Игнатия, который находится на территории Федерации греческих общин.